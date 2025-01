Läti alkoholipoed hakkavad lühemat aega lahti olema

Läti alkoholimüüjate assotsiatsioon on aga seisukohal, et tarbimine ei sõltu piiranguist. Nende arvamust näib kinnitavat ka asjaolu, et kuni parlament mitu aastat keeldude üle väitles, vähenes tunamullu puhta alkoholi joomine 3,2 protsenti.

Lätis müüdi 12 protsenti alkoholist Eesti ja Leedu piirialal, mis omakorda näitab, et suur hulk tarbijaid on hoopis naaberriikides. «Meie näeme, et keeldude asemel piirab müüki ostuvõime langus, mida omakorda on mõjutanud kõrge inflatsioon ja euribor,» märkis assotsiatsiooni tegevdirektor Davis Vitols.