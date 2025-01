«Toetus tagab 90 protsendile saajatele senisest suurema toe ega sõltu vanema välja teenitud vanaduspensionist. Eelnõu järgi on uus toetuse alussumma 272 eurot ja prognooside järgi on toetus 2026. aastal ligi 345 eurot,» selgitas esimees. Ta lisas, et täiendavad kulud toetuse maksmiseks aastateks 2026–2028 on ligi 3 300 000 eurot.