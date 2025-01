Arved Breidaks: viinaviga vajab ravi

On levinud omapärane arusaam, et viina hind peabki madal olema, sest muidu hakkavad odavast alkoholist sõltuvad inimesed jooma kes teab mis päritolu surrogaati, mis varem või hiljem viib mürgistuste ja halvemal juhul surmajuhtumiteni, nagu oli Pärnu metanoolitragöödia aastal 2001.

Oma loogika selles arutluskäigus ju on. Nagu ka teises levinud väites, et kui Eestis viin kallimaks maksustada, sõidetakse seda olgu või kiusu pärast Lätti ostma, nagu lähiajaloost teame. Ent kui selliste selgitustega leppida, tähendaks see viinakuradile alla­andmist. Leppimist, et purjutamine on eestlasele kuidagi rahvuslikult omapärane olemise viis, mille vastu sõdimine oleks kui laulupeo mõnitamine.