Sotsiaalpedagoog pöördus tagasi juurte juurde

«Oma lapsepõlve ja noorukiea veetsin Miikses vanavanemate juures. Seda suurem rõõm on olla tagasi juurte juures ning alustada tööd Setomaa vallas sotsiaalpedagoogina,» ütles Loos, kes ise on nelja lapse ema ja kahe lapselapse vanaema. «Erivajadusega lapse emana tean, millised on mured ja rõõmud. Tugiisiku tööks on mul olemas kogemusi laste ning nende vanematega.»