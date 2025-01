Algavad Tartu-Riia rongiliini katsesõidud

Läti raudtee tehniline inspektsioon väljastas AS-ile Eesti Liinirongid (Elron) loa katsesõitudeks Valga-Riia vahelisel raudteelõigul. Need on vajalikud Stadler Flirt rongide sertifitseerimiseks Läti raudteedel, et saaks käivitada Tartu ja Riia vahelise otseühenduse.