Ettevaatust: Lõuna-Eestis levib valeraha

Uurija esmane soovitus on võtta kätte õige 50-eurone rahatäht ja võrrelda sellega raha, millega teile turu peal või käest kätte tehingu käigus makstakse. «Te tunnete, et rahapaber on käes teistsugune. Seda saab teha isegi siis, kui ei oska tuvastada teisi rahatähel olevaid turvaelemente.»

Kagu politseijaoskonna menetluses on kriminaalasi seoses võltsitud raha maksevahendina kasutamisega, aga hetkel on see sellises faasis, et politsei ei saa menetluse kohta infot väljastada. «Esineb ka juhtumeid, kus inimene hakkab maksma ja ta pole märganud, et on kuskilt valeraha saanud. Et käibele ei satuks valeraha, on igaühe kohus veenduda, et ta makstes kasutab õiget raha. Seeläbi saab igaüks maandada eelkõige iseenda riske ebameeldivasse olukorda sattumiseks,» lisas Saarepuu.