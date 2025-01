Riigipea ootab kooliõpilaste mõtisklusi

Lugemine on oskus avada uksi teistsugustesse maailmadesse, arendada kriitilist mõtlemist ja mõista teisi inimesi ning kultuure. Kuid kas see oskus on jätkuvalt hinnas digiajastul, kus info voolab pealiskaudselt ja tihti kaootiliselt? Noorte arvamus on siin hindamatu, sest just nemad kujundavad lugemise ja raamatute tulevikku.