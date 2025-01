Tartu maraton sai uue suursponsori

«Juba 15 aastat oleme sellele suurele spordipeole ühena taustajõududest hoogu andnud. Nüüd astume suursponsorina uude suusajälge. Lõuna-Eesti ettevõttena on meile südamelähedane just siinse piirkonna spordielu edendada,» ütles Valgas tegutseva Atria Eesti ASi tegevdirektor Meelis Laande. «Tartu maraton kannab just neid väärtusi, mis meile olulised. Soovime maratonile pikka ja kindlat libisemist.»

Tartu maratoni juht Indrek Kelk ütles, et see suurvõistlus on aidanud sadadel tuhandetel Eestimaa inimestel säilitada aktiivset eluviisi, head tervist ja töövõimet. «Maraton on eestimaalaste spordi- ja liikumisharrastuste kujunemisel ajalooliselt sama suurt ja olulist rolli mänginud, nagu Tartu ülikool eestikeelse hariduse või Vanemuise teater Eesti ärkamisaja ja teatrikunsti arengul,» rääkis Kelk.