Joobeseisund on tema sõnul ka üks peamisi haiglate suure töökoormuse põhjusi – raviasutustesse satuvad pidevalt alkoholi tarvitavad inimesed, kes raskendavad osakondade tööd.

Staņēvičs ütles, et 2024. aastal kasvas Lätis haiglaravil viibivate patsientide arv ligikaudu kahe tuhande inimese võrra ning see suundumus vähendab tavapärast abi osutamise võimekust, mistõttu järjekorrad tavateenustele ja uuringutele kasvavad. Praegu on kõige pikemad järjekorrad endokrinoloogias, kardioloogias ja MRTs ehk magnetresonantstomograafias.