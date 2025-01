Uus teater viib vaatajad rahvuspargi vee peale

Suvelavastus «Lell» pakub elamusteatrit: külastajad viiakse paatidega üle Ähijärve ja mõned stseenid toimuvadki paatides. Jan Rahmani samanimelisel näidendil põhinev lavastus viib vaataja 1940. aastatesse ning annab edasi Plaagi talu loo. Vahelduvate okupatsioonide keerises tuli leida viise, kuidas ellu jääda ja kohaneda. Kõigil see ei õnnestunud. Ometi ei jäänud elu sel raskel perioodil seisma – ikka leiti viise, kuidas edasi minna, olgu see nii keeruline kui tahes. Käidi ka külasimmanil, et kas või hetkeks unustada igapäevaohud ja mured.