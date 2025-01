Lõuna-Eesti aasta ettevõte plaanib ulatuslikku arendust

Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul on Cristella üks suurimaid tööandjaid kogu Võru maakonnas. «Kui vaadata teie investeeringuid, olete kindlasti väga töötajasõbralik ettevõte – töötajate kontori- ja olmetingimused on väga olulised,» tõdes ta. «Majandusolud on keerulised, kuid toit inimestele alati tähtis. Teie valdkond on väga oluline.»



Firma põhiturg on Baltimaad. «Müüme Balti riikides suure osa oma toodangust. Ekspordime aga järjest enam ka Baltimaadest välja – suur osa kasvust tulebki just sealt,» sõnas Koha. «Võru tehases valmistame kooke ja pirukaid, mis jõuavad tarbijateni kõikjal Eestis. Meie tooteid saab osta Eesti Pagari kaubamärgi all peaaegu igas Eesti poes.»



Valik on lai. «Kaks peamist ja võrdselt olulist valdkonda on koogitootmine ja külmutatud pirukad, millest 95 protsenti on küpsetamata tooted,» täpsustas Koha. «Uute toodete väljatöötamine on pidev protsess, millega arendusmeeskond iga päev tegeleb. Ühelt poolt arendame uusi maitseid ja retsepte, teisalt täiustame olemasolevaid tooteid.»



Populaarsemad küpsetised on Koha sõnul klassikalised: lihapirukas ja viineripirukas. «Kohalikul turul on enim müüdud soolased pirukad, mujale Euroopasse lähevad pigem magusad,» tõdes Koha. Ta lisas, et üks tema isiklikke lemmikuid on maasika-toorjuustusaiake. See on ka üks uutest toodetest, mille müügimaht kasvab kõige kiiremini.



Lõuna-Eesti Postimehe konkursi «Lõuna-Eesti parim ettevõte 2024» tiitli üleandmine Cristella kontoris. Foto: Arvo Meeks