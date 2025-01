PERSOON Setomaal kodu leidnud filmitegija Moonika Siimets: mul on vedanud, et mind on hästi hoitud

Filmirežissöör ja stsenarist Moonika Siimets oli valmis saanud oma esimese täispika mängufilmi «Seltsimees laps». Ülepinge oli aga nii suur, et pärast suure töö tegemist jäi ta kopsupõletikku. Tal oli nii vaevatud ja kehv enesetunne, et midagi sarnast ei olnud kunagi varem kogenud. Sisetunne ütles aga talle, et peab minema maale. Et seal saab terveks.