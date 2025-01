Suletud kohtumajast jäid põlvalastele vähemalt toolid

Koguduse diakoni Urmas Kooritsa sõnutsi olid altari kõrval asuvad toolid, millel istuvad teenistuse ajal vaimulikud, väsinud. «Kui olime juba otsustanud, et soetame endale uued, kuulsime umbes nädal hiljem, et Põlva kohtumaja on sulgemisel ning et sealt on võimalik saada mõndagi meile vajaminevat,» rääkis Koorits.