GALERII Pillimehed sattusid juubelisimmanil pimekohtingule

Simmani korraldaja, pillimeister ja -õpetaja Heino Tartes rääkis, et lõõtsamäng on Eestis muutunud nii populaarseks tänu Põlvale, kus on palju mängijaid. Tartes on raamatukaante vahele kirja pannud Põlva- ja Võrumaa lõõtsamängijad, keda on kokku 700, kuid Eestis kokku võib neid olla 1200. «Põlva muusikakoolis tegutseb lõõtsakool. Seal käivad korra kuus harjutamas 40 pillihuvilist. Õpime seal uusi lugusid ja esineme koondorkestrina, mille moodustavad lõõtsakooli erinevas vanuses mängijad,» rääkis pillimeister.