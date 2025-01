Taristuehituse liidu tegevjuht Tarmo Trei kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele eestlaste ootust, et riik täidaks võetud kohustused ja ehitaks 2030.aastaks Tartu ja Pärnu ühenduse pealinnaga nõuetekohaseks ehk neljarajaliseks. Nüüd näeme aga, et riigil pole raha isegi teid samal tasemel hoida. «Erakapitali kaasamine tee-ehitusse ja teetollid on maailmas laialt levinud, Eestis pole neid võimalusi kasutatud. Nüüd näitas uuring, et eriti lõunaeestlased on valmis korralikku pealinnaühendusse ka ise panustama,» märkis Trei.