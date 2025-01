Eestlased viskavad 100 miljonit eurot aastas prügikasti

Teadlaste hinnangul on aga 75 aasta pärast aasta keskmine temperatuur tõusnud 4,3 kraadi võrra, sademete hulk suurenenud 19 ja keskmine tuule kiirus kasvanud ligi 18%. See tähendab, et oodata on pikemaid, sagedasemaid ja kõrgema temperatuuriga kuumalaineid. Tihti näeme torme, üleujutusi ja vihmasadusid. Eestis sel ajal enam püsivat lumikatet ei teki ja enamik Läänemerest on jäävaba.