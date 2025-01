VIDEOLUGU Õigeusu püha ajas Värskas rahva jääauku ujuma

«Veeristimine on seto rahval nagu eestlastel kolmekuningapäev – jõuluaja või talsipüha lõpuaeg,» ütles ajaloolane Anti Lillak. «Piibli traditsiooni järgi olevat Ristija Johannes Jeesuse [sel päeval] ristinud ja sellepärast on see ka suur kirikupüha. Pühitsetakse vett, mida inimesed võtavad koju ja terve ülejäänud aasta saavad seda kasutada. Usume, et see vesi on hea ja kasulik inimestele.»