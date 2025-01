Baltimaade rongiühendus võidab populaarsust

Valga raudteejaamas võib näha, et rongisõitjate arv on Läti ja Eesti vahel pärast Tallinna-Vilniuse suunal ümberistumisvõimaluste loomist kasvamas. Seega pole täitunud skeptikute arvamus, et paari nädala eest avatud Balti riikide pealinnade vaheline rongiühendus sel moel end ei õigusta.