Korravalvurid asusid ajutiselt lapsevanema rolli

Laps kurtis, et on kahe väiksema õe-vennaga kodus, isa aga on nii purjus, et ei suuda nende eest hoolitseda ega tagada nende elementaarset järelevalvet ja heaolu. Kuna pisipreili mure oli suur ning julgus isakoju endale abi kutsuda märkimisväärne, tõttasid politseinikud lastele appi. Toa uks oli lukus ja sealt lapsi abistama ei pääsenud. Kõne teinud tüdruk juhatas politseinikud siis maja teisele küljele ühe akna juurde, kust korrakaitsjad laste juurde tuppa pääsesid. Majas lippas ringi kolm põnni ning teises toas magas pea kontaktitu joobes isa.