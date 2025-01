Päästeliidule on oluline tagada elupäästmisvõimalused vabatahtlikes päästekomandodes üle Eesti ja selleks said kolm ühingut üldkogul kätte uue elustamisaparaadi AED. Selle seadme said MTÜ Salme Vabatahtlik Pääste, Nõo päästeselts ja Avinurme pritsimeeste selts.