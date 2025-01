Otepää talveöös sädelevad taas igihaljad meloodiad

Peadirigendi, ühendasutuse Otepää Kultuurikeskused juhataja asendaja Merle Soonbergi sõnul on tänavune repertuaar midagi rohkemat kui lihtsalt muusikaline valik. Repertuaari koostamisse andsid oma panuse varasematel pidudel osalenud kooriliikmed ja dirigendid. Just nende kogemused ja emotsioonid said valitud kava aluseks, lisas ta.

Valiku tegemisel tuli arvestada mitme aspektiga. «Esiteks: talveöölaulupidu on olnud paik, kus koorid on saanud ühineda ühes suures hääles,» ütles Soonberg. Tema sõnul on repertuaari valitud laule, mis toovad esile eesti kultuuri mitmekesisuse, meie talveööd, looduse ilu ja inimeste soojuse isegi kõige külmematel hetkedel. «Samuti on arvestatud sellega, et repertuaar oleks kõigile kooriliikmetele ja kuulajatele väljakutse, samas aga nauditav ja liigutav kogemus.»