Eesti rahvakultuuride edendajad ühendasid jõud

Eesti rahvakultuuri keskuse direktori Kalle Visteri sõnul tegutsevad kõik kolm lepingu sõlminut sama arusaamaga, et Eestimaa on kodu erisugustest rahvuskogukondadest inimestele. «Selleks anname parima, et esivanematelt päritud rahvakultuur oleks väärtustatud,» ütles Vister. Tema sõnul on oluline, et iga rahvuse kultuuriline pärand oleks osaks Eesti ühiskonna rikkusest, olles silmapaistev osa meie ajaloost ja igapäevaelust.