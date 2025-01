Igor Taro: käimas on otsustav võitlus Eesti maaelu pärast

Meremuuseumi kõrval Tallinnas jõudsalt kerkiv ja praeguseks juba triumfikaart meenutav Loodusmaja on saanud ehitusvaldkonna kriisi ajal suurimaks avaliku sektori investeeringuks, mille maht on ligi 55 miljonit eurot. Kui Eesti ehitus- ja puiduekspordi kohale kerkisid juba 2022. aastal välisnõudluse languse tõttu murepilved, rääkisid majanduseksperdid vajadusest teha kontratsüklilisi investeeringuid. See tähendab riigitellimuste suunamist ajaperioodile ja valdkonda, kus seda on erasektori tellimuste languses kõige enam vaja.

Loodusmajast sai just niisugune objekt. Veel olulisem on, et see lähtus koalitsioonileppesse jõudnud põhimõttest: uued avalikud hooned peavad eelistatult olema ehitatud puidust. Puithoone on kliimaneutraalne ehitis, mis toimib süsinikulaona.