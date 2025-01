Antsla ja Valga vallaga piirnevas Koemetsa külas asuva Matsimäe MK maaparandussüsteemi uuendamise hanke eesmärk on teha metsakuivenduse uuendustööd, et säilitada praegune veerežiim, ütles RMK meediasuhete juht Priit Luts.

Algse kava järgi olid tööd plaanitud teha 1042,1 hektari suurusel alal, kuid looduskaitselistel eesmärkidel on Lutsu sõnul projekti vähendatud. «Töid on ära jäetud kokku 31 kraavil,» rääkis ta. «Sellest tulenevalt on ala, kus töid teostatakse, ilmselt väiksem, kuid metsakuivenduse uuendustööde kavas on see tervikpind välja toodud ja see läks ka hankesse.»