Taksojuht päästis 95-aastase proua säästud

Eelmisel nädalal sai Bolti taksojuht tellimuse vene keelt kõnelevalt naiselt, kes soovis taksot Tartumaa alevikku, et saata sealt linna üks pakk.

Kui taksojuht kohale jõudis, selgus, et paki soovib teele saata üks 95-aastane naine. Kuna eakas naine tundus olevat segaduses, uuris mees paki sisu kohta ja sai vastuseks, et seal on suurem summa raha, mis on mõeldud lähedase operatsiooniks.

See tundus taksojuhile imelik ning kahtlust äratas ka see, et naine rääkis kellegagi pidevalt samal ajal telefonis. Paki vastuvõtmise asemel palus mees naisel raha ära peita ja seda mitte kellelegi edasi anda. Samuti tuletas ta vanaprouale meelde, et praegusel ajal levib palju petuskeeme, millega üritatakse inimestelt raha kätte saada.

Taksojuht lahkus, kui oli veendunud, et naine sai temast aru ja raha on ohutus kohas. Pärast seda andis ta juhtunust politseile teada ja rääkis kogu loo ära. Seejärel külastasid vanaprouat ka patrullpolitseinikud, kes selgitasid veelkord eakale naisele ja kohale tulnud lähedastele, et hetkel tehakse petukõnesid, mistõttu tuleb olla eriti ettevaatlik.

Tartu jaoskonna juht Andrus Reimaa tänas sel nädalal tublit taksojuhti, kes hoidis ära eaka naise pettuse ohvriks langemise, andis Lõuna prefektuur oma ühismeedia lehel teada.

PEA MEELES 🔸 Igasugused kahtlased kõned, mis võivad tulla petturitelt, peaks kohe katkestama, sest petised on väga sõnaosavad ja veenvad. 🔸 Kellegi palvel ei tohi oma pangakaarte või raha viia pakiautomaati ega anda üle ukse taha saadetud kullerina või pangatöötajana esindajana esinevale kelmile. 🔸 Meeles tasub pidada PIN-koodide tähendused – PIN1 on isiku tuvastamiseks ja PIN2 on inimese allkiri. 🔸 Oma PIN-koode ei tohi sisestada mõtlematult ja kellegi teise palvel. 🔸 Samuti ei tohi neid kellegagi jagada ega hoida dokumendiga koos. 🔸 Oma pangakaardi PIN-kood tuleb pähe õppida ning hoida PIN- ja PUK-koodide leht pangakaardist eraldi. 🔸 Riigiasutused ja ettevõtted ei küsi kunagi telefoni teel või muud suhtluskanalit kasutades inimese PIN-koode. Allikas: politsei