RAHA RÄÄGIB Antsla on löönud Mehkamaa külade liitmises kõhklema

«Eelmisel nädalal arutati komisjonis ettepanekut, kas Antsla peaks korraldama oma rahvaküsitluse ja jutt läks seal nii kaugele, et otsus [külade liitmise üle] kalduks volikogus pigem ei poole,» rääkis Antsla vallavolikogu esimees Merike Prätz. «Tekkis küsimus, miks me tegeleme selle asjaga edasi, miks me kulutame aega, peame Rõugega läbirääkimisi, kui volikogu meelsus hakkab minema sinnapoole, et ta kaldub pigem ei poole?»