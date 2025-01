Valgas otsitakse kadunud poisse

16-aastane Alex lahkus oma Valgas asuvast kodust pühapäeva õhtupoolikul ning jättis perele sõna, et läheb sõbrale külla. Koju tagasi poiss aga ei pöördunud ning välja on lülitatud ka tema mobiiltelefon.

Politsei on kontrollinud erinevaid piirkondi Valgas, muuhulgas mahajäetud maju. Suheldud on ka poiste tuttavate ja pereliikmetega, kellel puudub niisamuti teadmine, kus noorukid olla võiks. Ehkki poiste telefonid on välja lülitatud, on nad aeg-ajalt siiski aktiivsed sotsiaalmeedias ning loevad neile saadetud sõnumeid. Telefonitsi lapsi aga tabada ei ole õnnestunud ning nende asukoht on teadmata.