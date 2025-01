Maainimesed on valinud maaelu, et rahus looduses olla, mitte tööstuspargis elada – nõnda ütleb plaanitavate tuulikute vastu seisev valgamaalane Jüri Noorsalu. Kui seni on Valga valda kavandatav Herro tuulepark tähelepanu saanud uuenduslike lahenduste ja kohalikele pakutavate hüvedega, siis viimasel ajal on pead tõstnud ka vastasseis.

Ettevõte Sunly kavandab Valga valda 23 tuuliku püstitamist, need hakkaks paiknema kolmes grupis ja nende maksimaalne kõrgus oleks 270 meetrit. Kohalikele pakutakse turuhinnast odavamat elektrit ja talumistasu. Tuulepargi vastane rahvaalgatus kogus aga hiljuti üle neljasaja allkirja ja vallavalitsusele on laekunud veel kümneid murelikke pöördumisi. Milles siis asi? Olgu ennetavalt öeldud, et tuulepargi püstitav firma lükkab enamiku etteheiteid ümber.

Rahvaalgatuse ühel autoril Kadri Arul on maakodu Pikkjärve külas, sissekirjutus aga Tallinnas. «Mul on Tallinnas kinnisvara, mis oli plaanis maha müüa. Oli plaanis Valga valda investeerida see raha,» räägib ta nüüd minevikuvormis.