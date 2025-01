GALERII Võrus jagati tunnustusi silmapaistvatele rahvamajade eestvedajatele

Tunnustus Kaheksakand antakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat tegutsenud aktiivselt kultuurielu edendamisel ja rahvamajade maine tõstmisel. Lõuna-Eestist olid nomineeritud Tõrva Kirik-Kammersaali juhataja Ilmar Kõverik ja Vastse-Kuuste Kultuurimaja juhataja Irina Retkova. Samuti oli nominent Maarja-Magdaleena Rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg.

Keilas üles kasvanud Katrin Sassi alustas kultuuritööd 1989. aastal kohe pärast Viljandi Kultuurikooli lõpetamist. Samal aastal asus ta tööle Keila Kultuurimajja, kust kasvas 1998. aastal välja Keila Kultuurikeskuse direktori ametikoht. Katrin on kujundanud Keila ja Harjumaa kultuuripilti läbi suurürituste, suvekoolide korraldamise ning panuse Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu juhatuses. 35 aastat pühendunud tööd on toonud tema tegevusse vankumatu tahtejõu ja energia, mis on hindamatu väärtus nii kohaliku kui maakondliku kultuurielu jaoks.