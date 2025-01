Üle 200 000 inimese saab osaleda vähi sõeluuringutel

Oluline on sõeluuringul osaleda, sest varajases staadiumis vähk endast pahatihti märku ei anna.

Rinnavähi sõeluuringule on sel aastal Eestis kutsutud 113 565 naist, emakakaelavähi sõeluuringule 74 038 naist ja soolevähi sõeluuringule 96 414 meest ja naist. Kutse-saatekiri on neid juba terviseportaalis ootamas. Üle 60 000 inimese on saanud osalemiskutse mitmele sõeluuringule.