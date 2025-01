Coopide perekond tõusis püünele kultuuri toetajana

«Oleme tükike kogukonnast ning meile läheb korda, et siin inimestel hästi läheks,» sõnas ta. «Kultuuri- ja sporditegevuse eestvedajad on tublid inimesed, kelle tegemistest ja energiast saavad paljud rõõmu. Nad annavad piirkonda juurde tegutsemistahet ning meie aitame neid nende ettevõtmistes.»

Spordivaldkonnas on Coop Võru pikaajaline Barrus Võru võrkpalliklubi sponsor. Võrkpalli on toetatud ka muul moel. Lisaks toetab ühistu Võrumaa jooksu- ja kõnnisarja ning jalgpalliklubi Helios.

«Coop on kohalik. Seega lähtume toetuse andmisel sellest, et projekt, mida toetame, oleks kohalik,» toonitas Osijärv.

Hea sponsor on ka Antsla Tarbijate Ühistu – piirkonna üks suurimaid tööandjaid. «Meie kliendid on siinsed elanikud, seepärast on loogiline, et panustame toetajana eelkõige kogukondlikku tegevusse, olgu see siis spordi-, kultuuri- või mõnes muus valdkonnas,» rääkis ühistu juhataja Roman Provotorov.