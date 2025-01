Selgusid Põlva valla tähtsaimad tunnustused

Senisest kaks korda suurema EMO avamine on toonud kaasa märkimisväärseid muutusi nii patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele. Patsientide käsutuses on mugavamad voodid ja paremad tervenemistingimused, mis aitavad tõsta ravi kvaliteeti ja patsiendi rahulolu. Uute ruumide otstarbekas planeerimine tagab sellegi, et patsiendid saavad vajalikku abi privaatsemalt ja mugavamalt, mis on äärmiselt oluline nii kohalikke elanikke kui ka Lõuna-Eesti külastajaid teenindades. Samuti on tervishoiutöötajatel nüüd paremad töötingimused, mis omakorda suurendab nende võimet pakkuda tõhusat ja professionaalset abi.