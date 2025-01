Kolm neljandikku juhtidest kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni

«Mõni aasta tagasi läbi viidud samasuguse uuringuga võrreldes on näha, et mobiilide kasutamine on muutunud veelgi laialdasemaks. Kui varem oli telefoni kasutamine sõidu ajal pigem noorte probleem, siis nüüd teevad seda suurel määral kõik inimesed, teistest veidi vähem vaid üle 55-aastaste vanusegrupp,» selgitas If kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus. Tema sõnul on märgata, et telefonide kasutamine roolis aina sageneb. Tegu on väga ohtliku tendentsiga, sest igasugune kõrvaline tegevus häirib juhti keskendumast liiklusele.