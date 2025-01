Nursipalu harjutusvälja lähielanikud said ligi poole miljoni eest müratoetust

Taotlusvooru läbi viinud Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots nentis, et huvi oli märkimisväärselt suur. «Inimestega rääkides sai päris ruttu selgeks, et sellist otsetoetust on siinse piirkonna elanikele väga vaja. Riigi toel tuleb sarnaste toetusvoorudega jätkata, et võimaldada Nursipalu läheduses elavatel inimestel oma kodusid mürakindlamaks ehitada,» ütles Toots.