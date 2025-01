Seitsme maakonna erikoole hakkab juhtima üks direktor

Suurim muudatus ootab juuli alguses ees seitset õppeasutust. Kõik need asuvad üksteisest kaugel – Urvaste kool on Võrumaal, Valga Jaanikese kool Valgamaal, Kammeri kool Tartumaal, Kiigemetsa kool Jõgevamaal, Nurme kool Järvamaal, Raikküla kool Raplamaal ja Ämmuste kool Viljandimaal. Kõik need koolid on väiksed – neis õpib 24 kuni 48 last.