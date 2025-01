Lõuna-Eesti Postimehe aasta kolleeg on ajakirjanik Kersti Kond

Lühikese ajaga on Kersti Kond uude ametisse kiirelt sisse elanud ning meeskonda hästi sulandunud, tuues lugejateni palju põnevat lugemismaterjali.

«On tähelepanuväärne, kui kiirelt ta oma uude rolli sisse on elanud. Praegu mõjub ta juba igati küpse ajakirjanikuna,» iseloomustavad teda kolleegid. «Intelligents ja taktitunne tunduvad talle kuidagi niivõrd loomuomased olevat, aga lisaks sellele on ta väga töökas ja visa ning äärmiselt kiire õppija.»

See, et Kersti saab inimesed hästi rääkima ning leiab kiirelt leheteemasid ja vajalikke allikaid, hakkas kohe silma. Lugusid kirjutades on ta alati põhjalik ning võtab ette erinevaid teemasid, käsitledes kõike omalaadse ja teisi nakatava entusiasmiga.