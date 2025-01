Lauri Läänemetsa (41) elusaatus võinuks minna hoopis teist rada, kui Vana-Koiola sooserva konnad oleksid tol jaanipäeva õhtul piirdunud vaid mõne üksiku krooksatusega. Aga need tublid kahepaiksed andsid 2016. aasta valgel ööl sedavõrd vägeva kontserdi, et noormees lausa pidi oma tulevase elukaaslase läbi kastemärja heinamaa seda lähemalt kuulama viima.

Tolle unustamatu konnakontserdi järel teadsid nii Lauri kui Võrust pärit Mari-Liis, et pärast neid jaane ei ole nad enam lihtsalt tuttavad. «Me tundsime teineteist, olime ühes ja teises kohas koos käinud, tema oli töötanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis, kus mina olin mingi aeg nõukogu liige, aga nii-öelda kokku saime me Võrus ja see oli jaanipäeval,» räägib siseminister, sotsiaaldemokraatide esimees ja poolenisti võroke Lauri Läänemets.