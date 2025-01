Kuplandi võrgustik võõrustas ärikliente 46 riigist

Töökeskkonnana eelistatakse Lõuna-Eestit aasta-aastalt üha enam. Kuplandi võrgustiku näitel on pidevalt kasvanud külastajate üldine arv, kuid suurenenud ka üksikisikute osakaal. 2023. aastal oli külastusi 10 000, 90 protsenti moodustasid meeskonnaga saabunud ja 10 protsenti üksikisikud. Nelja ja poole aasta peale, mil ettevõtjad koos Kuplandi nime all tegutsevad, on ühiselt vastu võetud juba 41 242 klienti.