Liigne kulukus viis Valga laste turvakodu sulgemiseni

Turvakodu (tuntud ka turvatoa nime all) tegutses aastaid perekeskuse Kurepesa ruumides. See pakkus kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud või peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele. Turvakodu suleti mullu 1. septembrist. Valga vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja Ülla Kimmel ütles, et turvakoduteenuse vajajate arv on alati olnud prognoosimatu ja aja jooksul on see pigem vähenenud. Sellega on seotud ka sulgemise otsus.