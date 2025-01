«Valga muuseum võiks muutuda tulevikus rohkem kohalikele olulisemaks ja kogukonna-keskseks. Tegeleme erinevate teemadega nagu ajalugu, loodus ja haridus. Siin käib koos Muuseumisõprade Selts ja noorte muuseumisõprade huviring. On näha, et inimesed soovivad väga oma lugusid rääkida. Kui on lihtsalt üks ese, siis see ei kõneta, aga kui juures on lugu, siis on sel suur väärtus,» ütles Neeme Punder.