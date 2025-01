Alustagem naabritest – mille üle siis nii ägedalt sõneldakse, et tuleb kohtusse pöörduda?

Kohtusse jõuavad naabritevahelised tülid kõige sagedamini, kui soovitakse taotleda lähenemiskeeldu. See tähendab, et ei tohi läheneda inimesele, tema kodule, töökohale, talle helistada või kirju saata. Lähenemiskeelu saab määrata sellele, kes on teinud midagi keelatut. Näiteks läinud naabri kinnistule ilma loata, käib pidevalt kõrvalmaja ukse taga etteheiteid tegemas või kinnitab kirjakesi värava külge.