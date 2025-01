Galerii Otepää sporditähtede galal tunnustati parimaid

„Otepää on tõesti tubli spordivald, meil on palju erinevaid sportlasi – nii väikesi, kui ka suuri,“ ütles Jorma Riivald. „Meil ei domineeri ainult talispordialad – on ka orienteerumist, tehnikasporti, iluvõimlemist ja teisi põnevaid spordialasid. Olen uhke meie sportlaste saavutatud tulemuste üle ja soovin kõigile spordisõpradele siiralt edu edaspidiseks!“