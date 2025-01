Bussifirma liiniga pääseb Valgast Tartusse ja Narva

„Valga inimesi hakkavad Tartu ja Narvaga ühendama meie Riiga sõitvad rahvusvahelised bussiliinid, millel alates 27. jaanuarist on õigus müüa pileteid ka Eesti-siseste peatuste vahel," selgitas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos. „Rahvusvaheliste liinide piletimüük on õiguslikult reguleeritud nii, et ühe riigi sisene piletimüük eeldab vastava riigi eriluba." Roos avaldas heameelt, et Riia ja Tartu vahelisel liinil saab nüüd reisiteenust pakkuda ka Eesti- siseste peatuste vahel, samas näiteks Läti territooriumil - Valmiera ja Riia – vahel siseriiklik liinivedu lubatud ei ole.