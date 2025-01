Eestis on ELi suurim töötavate pensionäride osakaal

«Eurostati detsembris avaldatud andmetest selgus, et Eestis jätkas 54,9 protsenti inimestest töötamist pärast vanaduspensioni saamist. See on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. Teist kohta hoiab Läti, kus töötab 44,2 protsenti pensionäridest. Kolmas koht kuulub samuti Baltimaale – Leedus töötab 43,7 protsenti vanaduspensionil olijatest,» ütles Luminori pensionifondide fondijuht Vahur Madisson.