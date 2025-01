Riik tahab võru ja seto keele taas riigikogu ukse taha jätta. Keeleteadlased peavad seda veaks

«Lõunaeesti keel on põliskeel, väga vana ja auväärne regionaalkeel,» ütleb Võru kongressi vanemate kogu peavanem kirjanik Kauksi Ülle. «Viimase ajani on seda edasi antud põlvest põlve, aga nüüdisaja eluviis, põlvkondade lahuselamine, moodne meedia ja muu säärane ei tule enam keele tavapärasele püsimisele kasuks.»

Just sel põhjusel ongi Kauksi Ülle sõnul tarvis, et lõunaeesti keel, mille alla arvatakse nii võru, seto, mulgi kui tartu keel, oleks riiklikult tunnustatud, see tähendab seadusega kaitstud regionaalne keel. Praegu on neist suurima kõnelejate arvuga võru keel ametlikult eesti keele murre, setode keel aga ainult murrak.