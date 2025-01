Läti Panga juhi valimine kipub taas takerduma

"Läti Pank vajab niipea kui võimalik juhti, kes saab täies mahus täita oma kohustusi, mis talle on seadusega ette nähtud. Võttes arvesse, et minu kandidatuuri ei toeta kogu koalitsioon, taandan ma oma kandidatuuri keskpanga juhi ametikohale, et me ei peaks raiskama aega viljatutele aruteludele," ütles Purgaile avalduses.