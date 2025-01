Toetuste kasutamise võimalused avarduvad märgatavalt

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo allkirjastas määruse muudatused, millega lisandub paindlikkust väikese ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE) arenguprogrammi toetustele. Toetuse maksimaalne suurus tõuseb 300 000 euroni. Edaspidi on võimalik VKE-del lubatud toetust kasutada projekteerimiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks ning elektri-, gaasi- vee- ja kanalisatsioonivõrkudega liitumiseks, mida varem ei toetatud. Uuendusena on võimalik kasutada tuge ka messidel osalemiseks. Ministri sõnul on meetme tingimuste leevendamine vajalik, et Euroopa Liidu vahendid saaksid maksimaalselt ära kasutatud.