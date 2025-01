Politsei leidis Valgas noaga liikunud noormehe

Otsingut juhtinud Kagu jaoskonna välijuht Arvo Turba sõnas, et algse info laekudes asus politsei noort meest suurte jõududega otsima. «Kuna oli teada, et mees võib olla ohtlik nii enesele kui teistele, kaasati tema leidmiseks nii droonigrupp, koerajuhid teenistuskoertega kui ka mitmeid patrulle. Politsei kontrollis nii Tamme tänava tööstuspiirkondi, lähedal asuvat metsatukka, raudteejaama, piirkonnas olevaid kaupluseid. Üle vaadati ka linnakaamerate salvestused tuvastamaks, kas mees neile oma teekonnal on jäänud,»