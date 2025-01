«Paljud tehnosüsteemid on ajast ja arust. Need on ehituse algusest, üle viiekümne aasta vanad. Katus laguneb, alumises tiivas on see väga viletsas seisus. Küttesüsteemid, veevarustus samuti. Surveproovid ei anna soovitud tulemust välja, elektrisüsteemid on osaliselt vanad, järk-järgult on neid uuendanud. Kõige hullem probleem on, et lapsed magavad umbsetes ruumides, süsihappegaasi näitajad on üle normi – seda mõni aasta tagasi mõõdeti. Kogu asi on halvas seisus,» loetles ta.