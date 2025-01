Kasutatud elektriauto soetamiseks võib toetust küsida

KIKi projektikoordinaatori Lilian Olle sõnul saab toetust küsida pärast sõiduki soetamist. «Kasutatud elektriauto ostutoetust saavad taotleda eraisikud täiselektrilistele sõidukitele, mis on ostetud või mille liisinguleping on sõlmitud 27. jaanuaril või pärast seda. Samuti on tähtis meeles pidada, et lammutatava auto lisatoetust saab taotleda ainult koos elektriauto toetuse taotlemisega.»